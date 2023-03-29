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Навка верит, что справедливость в вопросе участия россиян в соревнованиях восторжествует

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх. Если это произойдет, будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы. С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно. Мы все равно будем болеть за наших спортсменов и верить, что справедливость восторжествует», — приводит слова Навки ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Татьяна Навка
МОК
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