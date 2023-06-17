Монсон назвал лицемерами тех, кто не хочет пускать российских спортсменов на Олимпийские игры

Российский боец и общественный деятель Джефф Монсон назвал лицемерами тех, кто не хочет пускать российских спортсменов на Олимпийские игры.

«Со стороны МОК и США не пускать нас на Олимпиаду с флагом и гимном — лицемерие. Россия имела все законные основания вмешиваться в дела Украины. А как насчет Ирака, Афганистана, Сомали, Ливии и Сирии? Америка и ее союзники могут вести конфликты и вторгаться в другие страны без каких-либо последствий для спорта. МОК просто закрывал на это глаза. А Россия просто защищает себя от угрозы. Я поддерживаю любых спортсменов, которые захотят участвовать в Олимпиаде. Но есть те, кому будет сложно участвовать в таких условиях. Я поддержу любого спортсмена», — приводит слова Монсона Sport24.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.