МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России на Олимпиаде

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) прервали речь эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм, выступавшей во время видеоконференции организации против допуска россиян до участия в Олимпийских играх-2024, сообщает Delfi Sport.

По данным источника, эпизод произошел 24 марта. Талихярм выступала как представитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии. Во время своей речи биатлонистка обвинила МОК в том, что он пытается «протолкнуть» российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

После этого представитель организации прервал Талихярм, отметив, что пора передать слово следующему выступающему.

Лучшим результатом 29-летней спортсменки на чемпионатах мира является десятое место в спринте в немецком Оберхофе в 2023 году.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.