МОК определится с реализацией критериев допуска россиян на следующей неделе

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит реализацию критериев допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

«В отношении реализации критериев исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Ранее в МОК заявили, что организация не будет менять критерии допуска россиян на Олимпиаду-2024.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении опеределнных критериев.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции, а из Греции огонь будет перевезен на лодке с соблюдением принципа экологичности.