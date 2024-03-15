МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не изменят критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает РИА Новости.

«Все принципы (участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024) были сформулированы и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они изменены не будут», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В командных видах спорта эти страны не будут представлены, также в участии в Олимпиаде откажут лицам, поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.