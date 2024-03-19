МОК не будет наказывать федерации за допуск атлетов, поддержавших СВО

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что МОК не будет наказывать федерации, если они допустят до участия в Олимпиаде спортсменов, которые поддержали СВО.

«Мы не будем санкционировать федерации, мы дали им набор рекомендаций, которые они реализуют в своих структурах», — цитирует Макконнелла РИА «Новости».

19 марта в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

Ранее стало известно, что МОК запретил российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Кроме того, их медали не будут учитываться в общем зачете, а награждать россиян будут под музыку без слов.