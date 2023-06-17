МОК еще не выработал критерии выступления россиян на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не выработал условия для выступления российских спортсменов на летних Играх-2024 в Париже (Франция).

«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано, все предположения на этот счет — досужие рассуждения о возможных вариантах. Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

В пятницу, 16 июня портал «Весь спорт» сообщил, что МОК допустит россиян до участия в Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. По словам источника, для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны будут прекратить выступления во всех внутрироссийских соревнованиях и перестать получать любую финансовую поддержку от российских спортивных федераций.

В конце марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами, до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.