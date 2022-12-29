Министр спорта Матыцин надеется, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в 2024 году

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в 2024 году.

«Впереди еще и 2023 год, но, конечно, мы смотрим в 2024-й. И я надеюсь, что наших спортсменов, тренеров и специалистов гостеприимно встретят на Олимпийских играх. Хочется в это верить, особенно перед Новым годом, загадать такое желание. Мы продолжаем подготовку к этим соревнованиям. Совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) утверждена программа подготовки к Играм-2024 и целевые комплексные программы по видам спорта. Конечно, они в определенной мере скорректированы, потому что в уходящем году российским спортсменам не удалось принять участие в большинстве международных стартов. Всем известны причины этого — они связаны с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и соответствующими решениями международных федераций», — приводят «Известия» слова Матыцина.

Министр спорта отметил, что ведомство продолжает контактировать с органами госуправления других стран, ОКР находится в постоянном диалоге с МОК, а российские спортивные федерации — с руководством международных федераций, что дает определенные результаты.

«В отдельных видах спорта наших допускали до международных турниров. В частности, теннисисты активно выступали во всех категориях профессиональных соревнований. Уже видна разумная позиция. Она неоднократно была заявлена со стороны руководства МОК. Последний саммит, который состоялся в Лозанне в начале декабря, показывает, что наши, скажем так, международные партнеры тоже ищут выход из этой фактически тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт. Ведь это приводит не только к ограничению развития нашего спорта, но и к кризису в мировом спорте. Снижению его зрелищности и темпов развития», — добавил Матыцин.

В феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях под их эгидой. В результате многие федерации отстранили представителей России, некоторые разрешили российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.