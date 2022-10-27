Международная федерация волейбола прокомментировала недопуск россиян к отбору на Олимпиаду

В Международной федерации волейбола (FIVB) объяснили, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участия в квалификации к Олимпийским играм-2024, так как в настоящее время команды не имеют права выступать в международных соревнованиях.

«На данный момент ситуация такова, что решением административного совета FIVB в марте 2022 года все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены в пляжном волейболе и волейболе на снегу в настоящее время не допускаются к участию в международных и континентальных мероприятиях до дальнейшего уведомления. На данный момент текущая ситуация не изменилась», — цитирует ТАСС представителя организации.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.