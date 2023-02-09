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Сегодня, 15:34

Макрон ожидает, что вопрос по допуску россиян на Олимпиаду в Париже решится летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эммануэль Макрон.
Фото Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 летом этого года.

«Решение ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий», — приводит ТАСС слова Макрона.

Политик отметил, что этот вопрос поднимался во время переговоров в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы объяснили, что вопросы об участии спортсменов находятся в компетенции Международного олимпийского комитета. Принятые им до сих пор решения касаются соревнований в ближайшие месяцы, но не охватывают период Олимпиады», — добавил Макрон.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Во вторник, 7 февраля, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что выступает против участия российских спортсменов в Играх.

Источник: https://tass.ru/sport/17007333
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