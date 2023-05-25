Олимпийская чемпионка Иванова: «На Игры без флага не поедет ни один российский гимнаст. Мы таких плохих людей не воспитываем»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и телекомментатор Лидия Иванова в интервью «СЭ» ответила на вопрос, как будет комментировать соревнования с участием российских спортсменов, если они отберутся на Олимпиаду.

— Допустим, те самые семь человек «проползли» на Олимпиаду. Допустим, среди них гимнаст, а вы комментируете его выступление...

— Не поедет ни один гимнаст — гарантирую. Прямо га-ран-ти-ру-ю. Таких плохих людей мы не воспитываем.

— Хорошо, вдруг комментируете вы теннис.

— Если русский представляет зарубежную сборную, то обязательно с уважением его откомментирую. Но язвительно сообщу, что это все заложила наша школа, на наших дрожжах дошел. И в какой-то момент остановлю себя, воспевать не буду. Но если сейчас кто-нибудь уедет играть за другое государство — хорошего уже не скажу. Просто не смогу. Скажу, что условная Австрия получила подарок от нас, давайте понаблюдаем. Я же не готовлюсь к комментариям — рассказываю о предмете, который постигала с нуля, и знаю его лучше любого моего сокомментатора, простите. Он может грамотно говорить, понимаю. Хоть не всегда и впопад треплется (смеется).

Если же страна приняла в целом решение не ехать и дала дорогу одиночкам, и вот один из этих серых ребят проползет... Эпитеты не буду искать. Просто скажу: «Вот вышел тот-то». У меня даже дар речи исчезнет. Не захочется его прославлять. Для пояснения аудитории могу сказать: «Это тот, который выиграл такие-то турниры. Вот он выехал, чтобы еще раз утвердить себя». Все. Но что-то придется говорить.

— Работа такая.

— Противный вопрос у тебя. Но песни петь не буду. Если наш выигрывает, могу и в обморок упасть. Слов не подберу, но эмоцию передам, — сказала Иванова.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.