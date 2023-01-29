Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 09:33

Лидер французской партии Филиппо заявил, что спорт переживет бойкот Украиной Олимпиады в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Зеленский.
Фото Global Look Press

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на недовольство Украины из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже.

Томас Бах. Бах готов пустить россиян на Олимпиаду-2024. Глава МОК раскритиковал позицию Украины

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — приводит слова Филиппо РИА «Новости» со ссылкой на его соцсети.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе. Также спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.

Зеленский заявил, что его разочаровала позиция МОК по вопросу допуска российских спортсменов до международных турниров.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://ria.ru/20230129/ugrozy-1848162420.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
МОК
4
Читайте также
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о заявлении Баха: «Не вижу шагов, почему и как они нас примут»

Ганус считает, что ОИ-2024 без россиян будет незаконным
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости