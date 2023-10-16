Князя Монако Альбера II переизбрали членом МОК

Князь Монако Альбер II переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Переизбрание состоялось на 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 14 по 17 октября.

Альбер II является членом МОК с 1985 года. Только принцесса Нора Лихтенштейнская дольше является членом организации (с 1984 года).

Ранее на 141-й сессии МОК предложили внести изменения в Олимпийскую хартию, чтобы глава организации Томас Бах мог переизбраться на новый срок.