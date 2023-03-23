Кафельников убежден, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о возможном участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Я не хочу придавать значения мнению абсолютно некомпетентных в спорте людей. Это, наверное, самая большая проблема в нашей стране: в разных сферах на том или ином посту находятся люди, которые к этой деятельности не имеют никакого отношения — и в спорте тоже. И когда мы видим, как на экранах телевизора люди, не имеющие никакого представления о происходящем, говорят, что нельзя [выступать под нейтральным флагом] — они не понимают всей сути. А я считаю, что, безусловно, наших болельщиков — российских и белорусских — нужно радовать своими выступлениями. Поэтому я глубоко убежден, что ехать нужно, даже в нейтральном статусе. Это, к сожалению, наши реалии, которые будут, наверное, еще не один год. И МОК это тоже хорошо понимает», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК допустил возвращение россиян на международную арену в нейтральном статусе.