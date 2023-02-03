Губерниев допустил распространение бойкота из-за возможного выступления России на Олимпиаде после заявления Польши

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпиады-2024, если на ней выступят российские и белорусские спортсмены.

«Это движение бойкота может быть достаточно распространенным. К нему нужно относиться со всей серьезностью», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.