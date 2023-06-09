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Сегодня, 01:38

Глава МОК Бах и президент Франции Макрон обсудили допуск россиян на Олимпиаду-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томас Бах.
Фото Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на сайт МОК.

Глава МОК поблагодарил Макрона за его заявление на саммите G7 об автономии спорта и допуске россиян и белорусов на Олимпиаду. Франция поддержит решение МОК по участию спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024.

25 января МОК заявил, что планирует летом рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Мэр Парижа Анн Идальго заявил, что выступает против участия российских спортсменов в Играх.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230609/mok-1877110811.html
Олимпиада
Томас Бах
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