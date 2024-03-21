Геннадий Шипулин — о заявлениях МОК: «Склоняюсь к мнению о воздержании от этих событий, пока все не успокоится»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.

«Это сложный вопрос для меня. Согласен с тренером Винер, что ехать без флага, гимна, без символики, представляя страну непонятно как... Я тоже склоняюсь к мнению о воздержании от всех этих событий, пока все не успокоится», — сказал Шипулин «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.