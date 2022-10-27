Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:04

Гамова надеется, что у российских волейболистов будет шанс отобраться на Олимпиаду-2024

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова отреагировала на информацию о том, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.

«Где-то подспудно мы все этого ожидали, учитывая тот факт, что в этом году мы не принимали участия в чемпионате мира. Так что это было ожидаемо. Но я буду с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, потому что Олимпийские игры будут не через месяц и не через полгода — они будут в 2024 году. Я надеюсь, что за это время что-то изменится, и у нашей команды будет возможность отобраться на Олимпиаду», — цитирует Газета.Ru Гамову.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/27/18893425.shtml
Волейбол
Олимпиада
Сборная России по волейболу
Екатерина Гамова
1
Читайте также
Томас Бах призвал РУСАДА раскрыть вердикт и подробности допингового дела Валиевой
Секс-машина или болтун: легенда НБА Чемберлен утверждал, что у него было 20 тысяч женщин
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Президент МОК не думает о чувствах Валиевой и требует публичности. Ранее он обвинял тренера Камилы в «холодности»
ВАДА обратится в CAS, если РУСАДА не обнародует решение по делу Валиевой в ближайшее время
Дмитрий Васильев назвал Томаса Баха безумцем
Наших волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду. Шансы на Париж-2024 все равно остаются?
ВФВ выступила с заявлением по поводу участия сборных России в квалификации к Олимпиаде-2024
Губерниев об отстранении сборных России по волейболу от квалификации Олимпиады-2024: «В Париже не будет ни одного нашего спортсмена»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пирог назвал дикой несправедливостью недопуск российских волейболистов до квалификации Олимпиады-2024
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости