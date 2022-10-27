Гамова надеется, что у российских волейболистов будет шанс отобраться на Олимпиаду-2024

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова отреагировала на информацию о том, что мужская и женская сборные России по волейболу не примут участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.

«Где-то подспудно мы все этого ожидали, учитывая тот факт, что в этом году мы не принимали участия в чемпионате мира. Так что это было ожидаемо. Но я буду с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, потому что Олимпийские игры будут не через месяц и не через полгода — они будут в 2024 году. Я надеюсь, что за это время что-то изменится, и у нашей команды будет возможность отобраться на Олимпиаду», — цитирует Газета.Ru Гамову.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.