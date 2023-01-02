Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 17:32

Финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2024 пройдет в пятисетовом формате

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Финальный матч теннисного турнира Олимпийских игр 2024 года в мужском одиночном разряде пройдет в пятисетовом формате, сообщается на сайте оргкомитета Игр в Париже.

По данным источника, победителю в финале для завоевания золотой медали надо будет выиграть три сета. Все остальные матчи мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Париже пройдут в формате из трех сетов.

Ранее все матчи олимпийского турнира проводились в трехсетовом формате. Пятисетовый формат матчей в мужском одиночном разряде используется во всех играх турниров Большого шлема — Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.

Олимпийский теннисный турнир 2024 года пройдет на кортах «Ролан Гаррос» с грунтовым покрытием. В финале Олимпиады-2020 в Токио в мужском одиночном разряде россиянин Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву (3:6, 1:6).

Источник: https://www.paris2024.org/en/sport/tennis/
Теннис
Roland Garros
Олимпиада
0
Читайте также
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
Офицер США заявил о возможном нанесении Россией электромагнитного удара
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Министр спорта РФ Матыцин надеется, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в 2024 году
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости