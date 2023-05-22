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Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян на международные старты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях являются безобразием и беспределом.

«Считаю, что это безобразие, беспредел. На каком основании все это делается? Что, есть какие-то документы, которые обозначены в Олимпийской хартии, или что-то такое? Я не понимаю, что это такое. Тогда пусть других спрашивают, какое у них отношение. Повестка должна быть для всех, политика должна быть понятной, а решение — консолидированным», — приводит слова Фетисова ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17811923
Вячеслав Фетисов
МОК
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