Еремин заявил, что отстранение россиян от отбора на Олимпиаду не идет на пользу мировому баскетболу

Бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Еремин прокомментировал недопуск мужской сборной России по баскетболу к предквалификационному турниру Олимпиады-2024 в Париже.

«Конечно, это было ожидаемо, не стоит ждать каких-то положительных решений от международных организаций в нашу пользу, — цитирует Еремина ТАСС. — Я думаю, что мы в этой изоляции будем находиться достаточно продолжительное время, не один год. Нам нужно делать все, чтобы наш баскетбол не останавливался в развитии, хотя то, что мы не участвуем на чемпионатах Европы, мира, в Олимпийских играх не идет на пользу как нам, так и мировому спорту. Даже если бы спортивные чиновники ФИБА приняли бы другое решение, я думаю, большинство национальных федераций бойкотировали бы его».

18 апреля исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил россиян к квалификационному турниру на Олимпиаду 2024 года. Сборную России заменит команда Болгарии.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.