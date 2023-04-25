Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 21:39

Эксперт ООН назвала шагом в правильном направлении критерии МОК по допуску российских спортсменов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки прокомментировала критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

«Я считаю, что такая рекомендация является шагом в правильном направлении. Это также соответствует моему мнению, что одного только принудительного призыва, например, недостаточно, чтобы лишить спортсмена права участвовать в соревнованиях«, — приводит слова Ксантаки ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17609181
Олимпиада
МОК
ОКР
1
Читайте также
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Невероятный камбэк «Торонто»: отыгрался с 1:4 и готов отправить «Тампу» в отпуск!
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Морского пехотинца ВСУ осудили на 22 года за убийство мирного жителя
Зампред Совбеза Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мазепин — о письме главе МОК Баху: «Мы хотим, чтобы наши спортсмены смогли выступать. Страны ЕС должны их поддерживать»
Новости
RSS RSS
Все новости