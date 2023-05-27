Екимов: «Думаю, кто-то из российских велосипедистов доберется до Олимпиады-2024»

Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов высказался о возможном участии россиян в Олимпиаде-2024.

«Я думаю, что несомненно кто-то из наших спортсменов и из других видов тоже доберутся до Олимпиады, если опять что-то новое не будет. Нейтральный статус? Как страну Россию не будут принимать какой-то период на международной арене. До Парижа уж точно не будут принимать и воспринимать нашу страну. Конечно, речь идет только про индивидуальных спортсменов», — цитирует Екимова Metaratings.ru.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что атлеты не связаны контрактами с военными структурами и открыто не поддерживают СВО.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.