Девятьяров не поддерживает спортсменов, желающих выступить на Олимпиаде на условиях МОК

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров высказался о выдвигаемых Международным олимпийским комитетом (МОК) условиях возвращения россиян на международные соревнования.

«МОК ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну и не могут ехать на таких условиях на Олимпийские игры. Они отличаются от того, что было на Играх в Пхенчхане и Пекине, сейчас они используются для политической борьбы. Я не поддерживаю спортсменов, которые хотят туда ехать. Российским лыжницам хватит задора, чтобы выступать на наших соревнованиях. Когда все придет в норму и нас допустят, мы не ударим в грязь лицом», — приводит слова Девятьярова ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях.