Депутат Журова назвала общечеловеческим слоган Олимпиады в Париже

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

25 июля стало известно, что слоганом летних Игр-2024 станет фраза «Игры, открытые для всех».

«По своей сути, лозунг абсолютно правильный. Он общечеловеческий, гуманистический, про спорт. Не несет никакой дополнительной нагрузки. Но для нас он будет немного циничным и непоследовательным, если россиян до участия в Играх не допустят. Тогда получается, что Игры не для всех, а для тех, кого считают нужным до них допускать», — приводит слова Журовой «Газета.ru».

Также депутат Госдумы отметила, что пока никто не знает, будут ли российские спортсмены на Играх-2024.

«Понятно, что россияне смотрят на этот слоган под своим углом, но те, кто его придумывал, не закладывали никаких других смыслов в него. Это мы уже видим в нем злой умысел. Что есть все, а есть мы, и мы не все. Сейчас никто не скажет, будут ли наши спортсмены на Играх. Под своим флагом, в нейтральном статусе или же вообще их не допустят. Ни один человек сейчас этого не скажет», — заявила Журова.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бывший главный тренер женской сборной по гандболу Евгений Трефилов назвал слоган Игр-2024 издевательским по отношению к России, а заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала слоган идиотским.