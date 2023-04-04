Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:37

Далалоян заявил, что не откажется от «Динамо» ради допуска к международным стартам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион Токио-2020/21, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян заявил, что не готов уходить из системы «Динамо» ради допуска к Олимпиаде-2024

«Динамо» — мой клуб с детства. Конечно, я не откажусь от него. Хочется надеяться, что наш ОКР и Минспорта будут сражаться. Наверняка это еще не последние рекомендации перед Олимпиадой-2024. Все может измениться. А вообще, это уже просто смешно. Такое впечатление, что российских спортсменов просто хотят максимально унизить. Если рекомендации не изменятся, то мало кто сможет поехать. Посмотрим. Может, ситуация поменяется. Как я понимаю, по нынешним рекомендациям нам также запрещено выступать в командном первенстве. Это тоже обидно", — приводит слова Далалояна «Спорт День за Днем».

26-летний Далалоян — олимпийский чемпион Токио-2020/21 в командных соревнованиях, трехкратный чемпион мира, в том числе в многоборье-2018, пятикратный победитель чемпионатов Европы.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

3 апреля стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dalaloyan-uyti-iz-dinamo-radi-olimpiady-eto-neserezno
Олимпиада
Артур Далалоян
МОК
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивные федерации Украины угрожают лишить господдержки за участие в турнирах с россиянами
Новости
RSS RSS
Все новости