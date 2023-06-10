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Далалоян: «Только какое-то чудо должно случиться, чтобы мы попали на Олимпиаду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский гимнаст Артур Далалоян считает, что должно произойти чудо, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Мы уже пропустили все отборочные этапы, чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду. Только какое-то чудо должно случиться, чтобы мы попали на ОИ, но зачем она нам нужна таким путем, если нас там не хотят видеть, если такое отношение к российским спортсменам?! Я не знаю, какой смысл ехать на Олимпиаду», — цитирует Sport24 Далалояна.

25 января МОК заявил, что планирует летом рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-2023-06-09-dalaloyan-zachem-nam-nuzhna-olimpiada-yesli-rossiyan-tam-ne-khotyat-videt
Олимпиада
Артур Далалоян
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