Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде, но не согласятся ради этого отступиться от Родины, информирует ТАСС.

В четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля. В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».

«Конечно, мы всегда надеемся получить приглашение, ни от чего сами не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать», — цитирует ТАСС Чернышенко.

МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля