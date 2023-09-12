Чен считает, что надо сформировать рекомендации для спортсменов на случай поездки на Олимпиаду

Заслуженный мастер спорта России и телеведущая Иоланда Чен отреагировала на слова президента России Владимира Путина об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Считаю, что слова президента о самостоятельном решении россиян по выступлению на Олимпийских играх в Париже вполне обоснованны. Владимир Владимирович уже выступал с подобным заявлением в 2018 году. После чего наших спортсменов очень тепло встречали по их возвращении на Родину. Это верный посыл для них без лишнего давления. Тут речь прежде всего о федерациях тех видов спорта, которые будут допущены к участию. Но с учетом последних трендов на Западе полагаю, что Министерству спорта нашей страны и Олимпийскому комитету России надо сформировать рекомендации для наших спортсменов на случай поездки на Олимпиаду. Ситуацию с этим необходимо тщательно изучить, но в любом случае говорить об этом пока преждевременно. Более предметные обсуждения должны начаться не раньше октября. Говоря о деградации Международного олимпийского комитета, я тоже солидарна с главой государства. Организация постоянно делает что-то противоречивое. На мой взгляд, их позиция держится сейчас только на том, что по нам не принято окончательное решение. Если российские и белорусские спортсмены от них уйдут, то все развалится», — приводит слова Чен RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.