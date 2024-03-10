Чемпион Игр-1992 в прыжках с шестом Тарасов заявил, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду в Париже

Чемпион Игр-1992 в прыжках с шестом Максим Тарасов считает, что российским спортсменам следует ехать на Олимпиаду 2024 года в Париж.

«При малейшей возможности надо ехать. Я участвовал в двух Олимпиадах. На одной в составе Объединенной команды, а в Сиднее — под флагом России. Спортсмены должны выступать», — цитирует Тарасова ТАСС.

8 декабря 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.