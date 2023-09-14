Борзаковский заявил, что на Олимпиаде россияне будут предоставлены сами себе

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский рассказал, что ждет спортсменов, желающих выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Думаю, что нашим спортсменам, принявшим решение участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, не удастся обойти пункт об осуждении СВО и политики Российской Федерации. Однако выбор в любом случае за спортсменом. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин. При этом спортсмен должен понимать, что гарантий его безопасности за рубежом никто не даст. Не только вне спортивных объектов, но и на них. Потому что нам запретили их сопровождать. То есть атлет будет предоставлен сам себе. Если говорить о моральном выборе и насколько искренен он будет при подписании этой бумаги, то это индивидуальный аспект. Это невозможно проверить», — приводит слова Борзаковского RT.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.