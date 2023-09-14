Борзаковский объяснил, могут ли национальные старты заменить международные соревнования

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский объяснил, могут ли национальные старты заменить международные соревнования.

«Сейчас идет максимальная поддержка наших спортсменов. Мы стараемся максимально компенсировать международные старты. Конечно, это не может в полной мере заменить чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но мы к этому стремимся. Большим плюсом является то, что World Athletics восстановила ВФЛА в членстве. И благодаря этому мы можем делать открытые соревнования. И все желающие смогут к нам присоединиться. Абсолютно нет никаких ограничений. К примеру, к нам уже приезжали турецкие атлеты. Мы со своей стороны максимально открыты к сотрудничеству. К сожалению, к нам совершенно иное отношение со стороны западных коллег», — приводит слова Борзаковского RT.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.