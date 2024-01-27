Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 19:48

Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде в Париже

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Магомед Курбаналиев поделился планами олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на 2024 год.

«После серьезной травмы Абдулрашид долго не тренировался. На сборах Садулаев был свежим, много боролся. Самое главное он знал, куда идет. Это особенный год. Многие начали списывать его со счетов. Мы будем доказывать все делом. Сейчас задача победить на Ярыгинском, потом на чемпионате Европы, один лицензионный турнир, потом чемпионат России и Олимпиада», — приводит слова тренера Metaratings.ru.

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по вольной борьбе.

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
Абдулрашид Садулаев
5
Читайте также
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отмечает 50-летие
Даниил Медведев оценил выход в финал Australian Open
Умерла актриса Вера Молчанова
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Девятьяров не поддерживает спортсменов, желающих выступить на Олимпиаде на условиях МОК
Гендиректор ФХР — о возвращении сборной Израиля на международную арену: «Это открывает для нас окно возможностей»
Российские прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже
Курбатов ответил на вопрос, почему у ФХР и ИИХФ «не очень дружественные» отношения
Гендиректор ФХР — о комментариях президента ИИХФ про возвращение сборной России: «С интересом читаю»
USA Today: CAS вынесет решение по делу Валиевой 29 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Девятьяров не поддерживает спортсменов, желающих выступить на Олимпиаде на условиях МОК

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости