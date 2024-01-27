Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде в Париже

Старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Магомед Курбаналиев поделился планами олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на 2024 год.

«После серьезной травмы Абдулрашид долго не тренировался. На сборах Садулаев был свежим, много боролся. Самое главное он знал, куда идет. Это особенный год. Многие начали списывать его со счетов. Мы будем доказывать все делом. Сейчас задача победить на Ярыгинском, потом на чемпионате Европы, один лицензионный турнир, потом чемпионат России и Олимпиада», — приводит слова тренера Metaratings.ru.

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по вольной борьбе.

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях.