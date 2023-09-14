Белоруссия не будет запрещать спортсменам участвовать в Олимпиаде

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о возможном участии белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

«Если будет приглашение, они (МОК) будут выдвигать соответствующие требования, какие-то условия. Имеем ли мы, спортивные чиновники, право запрещать людям ехать? Я думаю, нет», — цитирует Лукашенко ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России и Белоруссии, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.