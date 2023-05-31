Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам

Глава МОК Томас Бах заявил, что международные спортивные федерации выполнили все рекомендации по допуску россиян на международные соревнования.

«На данный момент наша автономия находится под угрозой, некоторые страны стараются разделить общее глобальное спортивное движение. В подобные времена единство является основополагающей ценностью для мирового спорта. К примеру, решения относительно участия нейтральных атлетов с российским или белорусским паспортом. Я хотел бы поблагодарить совет ASOIF за его очень ясную декларацию, в которой отмечается необходимость разделения спорта и политики. Многие федерации организовали спортивные соревнования, в том числе чемпионаты мира, применив на практике рекомендации МОК и успешно проведя турниры с участием россиян», — приводит слова Баха РИА «Новости».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.