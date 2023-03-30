Бах объяснил, почему МОК ввел санкции только против России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему были введены санкции только против России.

«СВО началась между Олимпиадой и Паралимпиадой и была нарушением олимпийского перемирия. Поэтому мы должны были принять меры солидарности с Украиной, как мы ранее принимали такие меры солидарности с Йеменом, Эфиопией, Сирией и многими другими странами», — приводит слова Баха «РИА Новости».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.