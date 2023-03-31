Ассоциация национальных олимпийских комитетов поддержала допуск россиян на международные соревнования

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) заявила, что приветствует рекомендации исполкома МОК по допуску россиян на соревнования.

«Автономия спорта была поставлена под вопрос, и очень важно, чтобы мы оставались едиными, чтобы защищать этот принцип, чтобы гарантировать, что международные спортивные соревнования приветствуют спортсменов из всех стран. Заявление и рекомендации исполкома МОК от 28 марта 2023 года по сложному вопросу участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в международных соревнованиях подтверждают эти принципы и дополнительно учитывают элементы прав человека, соблюдение которых имеет решающее значение. Мы решительно поддерживаем позицию исполкома МОК и будем продолжать работать в интересах единства олимпийского движения и спортсменов», — приводит слова заявления «РИА Новости».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.