Анцелиович заявила, что все условия МОК для российских спортсменов противоречат Олимпийской хартии

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, противоречат ли Олимпийской хартии те условия, которые МОК выдвинул для допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«МОК четко прописал, что их решение не касается участия в ближайших Олимпийских играх. Решение по этим соревнованиям будет приниматься позже, с учетом всех обстоятельств. Их решения это не касается. Бах мог выразить собственное мнение, но Исполком сказал, что вопрос с Олимпиадой пока не стоит.

Все условия, которые сегодня обозначили, противоречат Олимпийской хартии. В МОК объяснили, почему они решили снять свою предыдущую рекомендацию и не подпускать, сославшись на специального репортера ООН, рабочую комиссию спортсменов. В МОК считают, что это нарушение прав, дискриминация, поэтому решили снять запрет по паспорту. Но они наложили новые ограничения. Таким образом они объяснили, что это противоречит принципу олимпизма», — приводит слова Анцелиович Metaratings.ru.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.