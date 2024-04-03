Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:05

Сорокин — об участии российских спортсменов в Олимпиаде: «Не считаю правильным подписывать противозаконные документы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Каждый руководитель отдельной федерации имеет право на собственное мнение. Все-таки нужно слушать еще и спортсменов. Это их жизнь и карьера. Многие положили огромное количество труда на подготовку. Не считаю правильным подписывать какие-то этически невыдержанные и даже противозаконные в Российской Федерации документы. Мне кажется, это перебор со стороны международных федераций. Но если таких условий не выдвигается, мне кажется, надо прислушаться к спортсменам. Спортсмены — основа спорта. Все остальные должны им содействовать», — сказал Сорокин «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Париж-2024
Алексей Сорокин (руководитель)
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сорокин назвал несправедливым запрет МОК на участие россиян в церемонии открытия Олимпиады
Олимпийский призер по стрельбе из лука Осипова объяснила отказ от участия в Играх-2024
Валуев: «Спортсмены Крыма любят Родину, на деле это доказывают. Их решение необходимо уважать!»
Экс-министр спорта: «Заявление Томаса Баха вызывает только брезгливость. Казалось, он более разумный человек»
МОК не будет требовать от россиян единой нейтральной формы на Олимпиаде-2024
«Приняли решение о невозможности выступления». Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев: «Спортсмены Крыма любят Родину, на деле это доказывают. Их решение необходимо уважать!»

Сорокин назвал несправедливым запрет МОК на участие россиян в церемонии открытия Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости