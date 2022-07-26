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Сегодня, 16:37

Александр Тихонов: «Надо восстанавливать свои права»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о потенциальном допуске российских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Я не думаю, что все это затянется. Все нормализуется. Важно сейчас наверстать то, что было упущено за последнее время — мы же остались без представительств в международных федерациях. Назовите мне хотя бы одну нашу национальную федерацию, которую сейчас уважают в мире? Надо восстанавливать свои права», — заключил Тихонов «Газете.Ru».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Александр Тихонов
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