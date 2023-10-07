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Сегодня, 15:23

Ахаимова считает, что российских гимнастов допустят к участию в Олимпиаде-2024

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова поделилась мыслями о возможном допуске российских гимнастов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я думаю, что наши гимнасты будут допущены к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Но те условия, которые ставят спортсменам, многое меняют. Наверное, мало кто согласится ехать на соревнования, принимая их. Все-таки мы хотим выступать от лица своей страны, с нашим флагом и гимном», — приводит RT слова Ахаимовой.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами. Рекомендации не распространяются на командные виды спорта. Однако вопрос о допуске спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже до сих пор не решен.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: RT
Олимпиада
Лилия Ахаимова
Спортивная гимнастика
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