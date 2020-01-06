Знаменосцем сборной России на ЮОИ будет представительница ски-альпинизма

Флаг России на церемонии открытия III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне доверено нести Евгении Долженковой, которая выступит в новой дисциплине соревнований — ски-альпинизме.

Знамя ОКР передал спортсменке директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

— Желаю всем удачи и чтобы не было травм, — сказала Долженкова. — Мы постараемся показать самый высокий результат.

Церемония открытия юношеской Олимпиады состоится 9 января на Vaudoise Arena («Водуазской Арене»). (Мария Маркова)