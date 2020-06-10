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Зимняя Олимпиада в 2026 году может пройти в Бразилии

03:59

Бразилия может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. Как сообщает Surto Olympico, Игры могут пройти в Мосоро, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Норти.

Поскольку это крупное событие, изучается также совместная заявка с другими городами на северо-востоке.

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