Зимняя Олимпиада в 2026 году может пройти в Бразилии
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Бразилия может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. Как сообщает Surto Olympico, Игры могут пройти в Мосоро, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Норти.
Поскольку это крупное событие, изучается также совместная заявка с другими городами на северо-востоке.
Depois do que foi dito hoje em Bras?lia, porque n?o sonhar? pic.twitter.com/mVBZfihYzr— Surto Ol?mpico (@SurtoOlimpico) June 10, 2020
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