Зимняя Олимпиада в 2026 году может пройти в Бразилии

Бразилия может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. Как сообщает Surto Olympico, Игры могут пройти в Мосоро, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Норти.

Поскольку это крупное событие, изучается также совместная заявка с другими городами на северо-востоке.