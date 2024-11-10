Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

10 ноября, 23:59

Журова заявила, что Дегтярев не сможет вести переговоры о снятии санкций с российского спорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала возможное назначение министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Если не ошибаюсь, Дегтярев сейчас сам под персональными санкциями Евросоюза и США, поэтому он не сможет вести переговоры о снятии ограничений с российского спорта. Для этого нужно выезжать на встречи за границу, а сам он никуда выехать пока не может. Важно, кто от имени Дегтярева будет разговаривать с иностранными спортивными чиновниками. Нужен человек со связями, известный за рубежом, с которым действительно будут разговаривать», — цитирует Журову Metaratings.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России. Срок его полномочий истечет 13 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.

Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Также в рамках заседания собрания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: Metaratings
Михаил Дегтярев
Светлана Журова
Читайте также
«Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
СМИ сообщили о пропаже из колонии убившего жену экс-министра Казахстана
В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку
Кассьерра наказал за грубую ошибку, а Питер спасла штанга на последней секунде. Что случилось в матче «Ахмат» - «Зенит»
Популярное видео
«Амур» летит в пропасть
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про бомбу и Лондон
Россия перестанет готовить спортсменов к Олимпиаде? Это абсолютно бредовый вывод
Журова — о словах Путина про трансгендеров: «Им просто нужен отдельный разряд»
Журова: «Согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов»
«Боялась, что признают иноагентом». Ефимова — про Олимпиаду, российское плавание, семью и детей
Вяльбе ответила Баху: «Много где идут войны, но спортсмены продолжают выступать на соревнованиях»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российское правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости