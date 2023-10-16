Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:16

Журова высказалась о включении пяти новых видов спорта в программу Олимпийских игр-2028

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о добавлении флаг-футбола, сквоша, лакросса, бейсбола и крикета в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе.

«Крикет и бейсбол входят в топ-5 самых популярных видов спорта в мире, по количеству людей, которые ими занимаются. Мы можем сколько угодно спорить о том, плохо или хорошо включать их в программу Олимпийских игр, но среди олимпийских видов есть такие, которыми занимается намного меньше людей. И сквош сейчас набирает популярность. Появление новых видов спорта на Олимпийских играх — это нормально. И каждый город-организатор вправе просить о включении в программу новых видов. Как это уже делал Токио. Возможно, нам кажется, что добавляются неожиданные виды спорта, но это следствие преимущества статуса города-организатора Игр», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

На сессии организации в Мумбаи было поддержано предложение исполкома МОК внести новые виды спорта. В программу официально вошли: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11223404-zhurova-rasskazala-ob-otnoshenii-k-vklyucheniyu-pyati-novyh-vidov-sporta-v-programmu-olimpijskih-igr-2028.html
Олимпиада
Светлана Журова
МОК
1
1
Читайте также
Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах
Тарасенко забил первый гол за новый клуб и затмил Кучерова. У «Тампы» проблемы без Василевского
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трассу в Австрии реконструируют для Олимпиады 2026 года за 27 миллионов евро
Новости
RSS RSS
Все новости