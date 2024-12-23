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Сегодня, 13:22

Журова предположила, как выступит сборная России по хоккею на Олимпийских играх-2026

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила уровень сборной России по хоккею, если бы она была допущена на Олимпийские игры 2026 года.

«Представьте, если нашу сборную по хоккею допустят на ближайшую Олимпиаду. У нас же дрим-тим соберется, команда мечты, где сплошь звезды НХЛ. Наша хоккейная сборная — это как сборная США по баскетболу. Думаю, американцы ждут наших хоккеистов на Олимпийских играх, они же получают удовольствие от игры наших ребят в НХЛ. Было бы здорово, чтобы не только конькобежные виды спорта, но и все зимние виды спорта были допущены на Игры», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Сборная России по решению Международной федерации хоккея (IIHF) отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года из соображений безопасности.

Источник: ВсеПроСпорт
Светлана Журова
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