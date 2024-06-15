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Журова — о решении МОК создать Олимпиаду по киберспорту: «Мы все это придумали»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что думает о создании Олимпиады по киберспорту под эгидой МОК.

«Это напрашивалось! Было понятно, что что-то подобное будет. Но мы то опередили их, потому что наши Игры будущего проходят в том формате, который и должен был быть Олимпийским форматом — сочетание спорта и игр. А теперь они это сделать не могут, потому что будет получаться, будто они повторили за Россией! Мы все это придумали, сделали и провели», — цитирует Журову Legalbet.gg.

14 июня МОК президент МОК Томас Бах объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Решение должно быть одобрено на предстоящей сессии в Париже.

Источник: Legalbet
Светлана Журова
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МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады

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