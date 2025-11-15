Жулин назвал предстоящее олимпийское перемирие первым шагом к возвращению России

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о готовящейся резолюции о перемирии от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Шикарно! Это гениальное решение. Так оно всегда и было раньше в нормальные, цивилизованные времена. МОК должен заниматься и нашим возвращением. Это первый шажочек. Приятно слышать, значит, какие-то разумные вещи существуют», — сказал Жулин «СЭ».

МОК представит резолюцию об олимпийском перемирии на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.