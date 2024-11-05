Жуков о возможном совмещении Дегтяревым двух постов: «Не вижу проблем»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков ответил «СЭ» на вопрос о том, сможет ли Михаил Дегтярев совмещать посты министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Не вижу проблем, что Михаил Дегтярев будет занимать пост Министра спорта и президента ОКР. Такая практика существует и в других странах, как, например, в Китае. Это никому не мешает. В Азербайджане вообще президент страны является президентом Олимпийского комитета», — сказал Жуков «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации. 17 октября Дегтярев заявил о готовности баллотироваться в президенты комитета.