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Сегодня, 10:08

Зеленский попросил Макрона не допустить участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже

Виталий Косик
Корреспондент
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Владимир Зеленский.
Фото Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в котором высказался о возможном выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

В сообщении главе Франции Зеленский заявил, что МОК «не может просто закрыть глаза на то, что делает Россия» и призвал не допускать россиян до Олимпиады-2024.

«Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии», — написано в письме Зеленского.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
МОК
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